台灣抗生素使用量呈現增加趨勢，是否代表國人濫用抗生素情況日趨嚴重？台大醫院感染管制中心主任王振泰表示，隨台灣邁入超高齡社會，長者感染風險及醫療需求增加，抗生素使用量成長已難以避免。與其一味限制用量，更重要是確保每一項抗生素處方都用得合理、適當，避免不必要的使用，才有效降低細菌產生抗藥性的風險。

王振泰指出，人口老化是影響抗生素使用的重要因素。隨著年齡增長，民眾接受住院、手術及各類醫療處置的機會增加，感染治療需求也可能隨之上升。他強調，不能單憑抗生素使用總量增加，就認定醫療院所存在濫用問題，而應進一步分析使用的藥物種類、適應症及處方合理性。

為避免抗生素過度使用，世界衛生組織（WHO）推動「AWaRe」抗生素分類制度，依抗藥性風險及臨床使用需求，區分為Access（可近用類）、Watch（監測類）及Reserve（保留類）三大類。

王振泰說，Access類主要涵蓋常見感染的第一線治療藥物，Watch類則需要更審慎監測使用情況；Reserve類通常保留給多重抗藥性細菌感染等特殊情況，避免過早耗盡最後防線。WHO設定Access類抗生素應占整體使用量至少65%的目標，台灣也持續朝此方向努力，但各國抗藥性流行情況不同，仍須兼顧實際臨床需求。

除了醫院落實抗生素管理，民眾正確用藥同樣重要。王振泰提醒，臨床上常見患者自覺症狀改善，就自行停藥，甚至把剩下的抗生素交給其他家人服用，認為症狀相似就能共用藥物，這些都是錯誤觀念。尤其，家人出現相似症狀，感染原因也未必相同，有些疾病根本不需要抗生素，任意共用處方，可能造成不必要的抗生素暴露，也可能延誤真正需要的治療。

抗生素要吃幾天？王振泰表示，療程長短取決於感染部位、致病菌及疾病狀況，並非所有感染都適用相同天數。部分感染可能只需短期治療，某些較難清除的感染則需要較長療程。抗生素治療重點還是應依醫囑使用抗生素，不可自行停藥、延長療程或調整劑量。即使症狀已改善，也應先與醫師確認是否需要調整治療；若有剩餘藥物，不應留待下次生病時自行服用。

王振泰呼籲，抗藥性並非單一患者的問題，當大量民眾反覆出現不當用藥行為，就可能增加抗藥性細菌被篩選出來的機會。唯有醫療端精準開藥、民眾正確用藥，才能在滿足感染治療需求的同時，減少抗藥性威脅。