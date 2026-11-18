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年長者較怕冷？ 研究：是產熱脂肪活性下降
為什麼老人會變得特別怕冷？美國健康科學研究發現，人體內負責燃燒熱量、維持體溫的「產熱脂肪」活性會隨著年齡增長而顯著下降，這正是老年人對寒冷敏感度大增的隱藏機制。對此，科學家正深入研究如何保護這類脂肪的產熱功能，將有助擬定高齡健康管理策略。
產熱脂肪衰退機制
《每日科技》報導，人體之所以能在低溫環境下維持體溫，主要依賴棕色與米色脂肪細胞進行熱量產生。然而，隨著年齡增長，這些特殊脂肪細胞內的粒線體功能逐漸退化，導致脂肪燃燒並產生熱量的效率大打折扣。
美國希望之城臨床研究團隊透過分析不同年齡層的樣本發現，老年人的產熱脂肪活性與年輕人相比有明顯的落差。如此一來，人體在面對環境溫度下降時，調節體溫的自主反應變得遲鈍，使得長者在相同環境中更容易感受到寒意。
儘管醫學界尚未發展出直接逆轉脂肪老化的藥物，但專家建議，透過規律運動與適度暴露於涼爽環境中，有助於刺激殘存的產熱脂肪活性，延緩身體因老化而失去的溫度調節能力。
細胞代謝年齡關聯
《News-Medical》報導，這項研究進一步指出，脂肪細胞內特定蛋白質與酶的減少，是造成熱量轉換效率降低的關鍵主因。隨著細胞代謝的衰退，能量儲存與消耗的平衡被打破，使得原本應該用來發熱的脂肪組織逐漸轉為一般的白色脂肪。
如今，越來越多的生醫團隊正基於細胞代謝與能量平衡等原理，積極尋找能重新啟動產熱脂肪的路徑。因此，透過解開年齡相關的耐寒機制，科學界正朝著提升高齡者生活品質與改善冬季健康風險的目標邁進。
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