環境部長彭啓明今天表示，全台84萬公噸的裸露垃圾山，截至今年11月初已減少近50萬公噸；透過覆土、打包及焚化減量等方式，仍以今年底完成妥善處理為目標。

環境部長彭啓明去年攜手地方環保局長宣示，將投入新台幣12億元，透過分類打包、AI管理等多項措施，在今年底前完全解決裸露垃圾的問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查環境部主管預算凍結報告案。根據環境部報告，自2023年底84萬公噸為基準，截至今年11月8日已減少49.9萬公噸（達成率59.4%）。

根據報告，現況裸露垃圾堆置量以南投縣達11萬公噸最多，其次是新竹縣7.7萬公噸、台南市6.9萬公噸。

彭啓明表示，妥善處理的方式包含覆土、打包及焚化減量等，會與各地方合作密切掌握垃圾量，協力追蹤進度，並公開監控供全民監督，仍以今年底完成妥善處理裸露垃圾為目標。

另外，針對東山非法掩埋案，台南市環保局昨天表示，接獲通報後即會同警方展開稽查、開挖採樣及蒐證，目前已移送地檢署偵辦；環保局將全力配合檢察官後續調查及蒐證工作，追查廢棄物來源及相關責任；目前檢測烏山頭水庫及淨水場水質均符合飲用水標準，開挖現場未聞化學藥品刺鼻氣味。

環境部表示，廢棄物清理法今年修正通過，本案適用新修正的法規，包含緊急應變措施費用可追償、提前聲請假扣押防脫產、向實質負責人求償等。

然而，截至目前仍未對外公布相關檢測數據。彭啓明說明，檢測結果確實已出爐，但為追查犯罪嫌疑人、廢棄物來源，以及提前進行債權保全與追償，必須尊重地檢署的偵辦流程，避免提早公布影響辦案，待檢方確認可公告時才對外發布。