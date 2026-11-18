烏山頭水庫水面型光電板，近日成為台南市長選戰攻防焦點。水庫主管機關農業部次長黃昭欽今於立院受訪表示，水庫要不要裝設光電板有額外的發電功能，尊重地方政府。

昨天台南市長候選人政見發表會上，國民黨籍候選人謝龍介表態，若當選會立即拆除烏山頭水庫光電板；民進黨籍候選人陳亭妃也說，她去年10年質詢並做出決議，包括要求未來不再核准水庫的光電執照；光電板租約到2032年四4到期，不再續租等，且光電板屬農田水利署所有權。

立院經濟委員會今審查115年度中央政府總預算有關農業部及所屬單位預算凍結案等23案，黃昭欽會前受訪強調，烏山頭水庫設置的光電板一直都有要求廠商依照合約規範，進行相關保養跟維運，水質監測上也沒問題。

他強調，綠能也是發展重要項目之一，在兼顧用水安全及綠能發電的情況下，兩邊應該均衡繼續發展。

對於藍綠台南市長候選人皆表態當選後不再核准裝設光電板，是否將影響用水等問題？黃昭欽說，用水不會受影響，水庫本來就兼顧蓄水跟灌溉用水功能，至於要不要裝設光電板讓水庫有額外發電功能，會尊重地方政府。

黃昭欽說，烏山頭水庫光電二期部分，因廠商遲遲未送件，地方政府已經解約，一期是否還在合約範圍需再了解。