苗栗縣頭份市為恭紀念醫院在衛福部健康台灣深耕計畫支持下，鼓勵院內人員參與國際交流。為恭指出，檢驗部主任陳建志具博士學歷及教職，還有長年深耕教學的護理部督導戴美玲兩人共赴奧地利維也納參加2026年AMEE國際健康專業教育年會，會後將所學帶回院內，透過師資交流培育課程與不同職類醫療人員分享，促進國際健康專業教育新知與臨床教學交流。

為恭醫院指出，AMEE年會聚集健康專業教育工作者，交流教育研究與教學實務。陳建志主任此次交流連結醫院智慧醫療教育發展，並聚焦人工智慧、數位學習、精準教育、跨專業團隊及師資發展。他提出教育可從單向知識傳授，轉向支持學習者持續成長的生態系統；評量也不應止於分類與合規，應進一步促進學習與能力發展。

在具體教學構想上，陳建志分享以QR Code連結教材與即時提問，協助學員隨時取得解說並回饋教師優化內容；建置E-Portfolio，串聯能力導向醫學教育能力欄位與可信賴專業活動；並運用微反思與流程微學習，把學習融入臨床工作流程。此外，也探討AI在醫療與教育中的角色，主張善用AI減少重複性行政負擔，同時保留學習者的臨床推理、獨立判斷與查證能力，讓科技支持專業發展，而非取代人的責任。

院方表示，戴美玲督導從護理教育與臨床培育出發，她提到評量不應只用來判定成績，而應協助觀察學習者的能力發展，並透過回饋逐步建立臨床信任。在師資發展與病人安全方面，戴督導提出教師角色可從知識傳授者延伸為學習引導者、教練與對話夥伴，運用提問、討論與回饋支持學習者成長；病人安全教育可由追究個人錯誤，轉向透過系統思維從事件中學習與改善。

為恭院長李文源表示，醫療專業持續進步，人才培育也必須與時俱進。陳建志主任與戴美玲督導返院後，透過院內師資交流培育課程，與護理、醫事檢驗、營養、藥事及職能治療等不同職類同仁分享年會所學，交流CBME、EPA、教學創新與智慧醫療教育等議題。醫院將持續推動跨職類分享與師資培育，促進國際趨勢與臨床需求接軌，提升教學品質，培育兼具專業能力、教學素養與人文關懷的醫療人才。

為恭醫院在衛福部健康台灣深耕計畫支持下，派員赴歐參與國際健康專業教育交流，返國後在院內安排與不同職類醫療人員分享所學。圖／為恭紀念醫院提供

為恭醫院在衛福部健康台灣深耕計畫支持下，派員赴歐參與國際健康專業教育交流，返國後在院內安排與不同職類醫療人員分享所學。圖／為恭紀念醫院提供