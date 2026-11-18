賴清德總統上任後提出「百億癌症新藥基金」政策，不過，2025至2026年僅編列50億元預算，且被詬病執行效率不彰，立法委員劉建國今天公布基金最新執行率，基金上路首年，2025年執行率僅26.5%，截至今年6月僅執行30.9%，二年合計100億元預算中，尚有69.15億元尚未使用，二年合計共6232位民眾受益。他表示，癌症新藥基金執行率偏低，呼籲政府加速引進新藥。

癌症新藥基金首二年各編列50億元預算，2027年則預計投入60億元，三年合計預算為160億元，與病團原先倡議每年百億規模有所差異。健保署統計，2025年使用該基金取得用藥病人數量為2643人，2026年1至6月為3589人，二年合計6232人受惠。不過，2025年50億元預算，僅執行13.27億元，執行率26.5%，截至今年6月，二年共100億元預算，僅執行30.85億元，執行率約30.9%。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌症新藥昂貴，若無健保給付，病友動輒支付每月10多萬元藥費，對病友及家屬而言，需在救命與自費用藥間艱難抉擇，而癌症新藥基金上路後，許多病人受惠、更早獲得藥品給付，執行狀況雖一度不盡理想，但截至目前已收載18項新藥，不過，癌症新藥基金非法定預算，而是一般公務預算，盼讓財源法制化，讓制度真正守護癌症病友與家庭。

癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，癌症新藥基金政策存在二大隱憂，除由政府及立委協助穩定財源外，基金過度給付的藥物，如何回到常規健保給付，也是一大困境，2027年健保總額預算，雖將基金過度給付的藥品額度編入新藥新科技預算，但後續是否能全數承接由癌症新藥基金暫行給付的藥品，仍有待觀察，「病友不懂什麼是新藥基金、健保總額，只希望需要時用得到藥。」

台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶提到，期待更多新藥儘早完成評估，藉癌藥基金納入給付，醫院亦順利進藥，讓病友真正用得到藥，而非只是看到而已，也希望政府明確說明，基金後續與健保如何銜接，讓病友安心。

劉建國指出，雖有進展，但基金運作離目標仍有距離，目前預算執行率偏低，仍有提升空間，健保署應與醫療端、病友團體合作，加速具臨床實證及迫切需求的新藥與適應症評估，並追蹤醫院引進藥品情形，讓已爭取到的預算，更快轉化為治療機會，受惠的病友人數亦有提升空間，須由公部門加速處理，他將扮演橋樑，促政府加速收載藥品，別再讓癌症病人望「藥」興嘆。

立法委員劉建國（左四）今天公布癌藥基金上路後，截至今年6月僅執行30.9%，二年合計100億元預算中，尚有69.15億元尚未使用，二年合計共6232位民眾受益。記者林琮恩／攝影