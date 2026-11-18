抗生素濫用恐讓「超級細菌」的威脅持續擴大，世界衛生組織（WHO）最新監測報告指出，2023年全球經實驗室確認的常見細菌感染病例中，平均每6例就有1例對抗生素具有抗藥性。專家警告，細菌抗藥性不僅讓感染愈來愈難治療，更可能衝擊癌症治療、重大手術及器官移植等醫療安全，尤其高齡者、慢性病患者及免疫力低下族群，面臨的健康威脅更大。

每年11月18日至24日為「世界抗生素周」，台大醫院今天響應活動，呼籲民眾正視抗生素抗藥性危機。根據WHO於2025年公布的全球抗生素抗藥性監測報告，2018年至2023年間，超過4成受監測的病原菌與抗生素組合，抗藥性呈現上升趨勢，平均每年增加5%至15%，顯示抗藥性問題持續惡化。

台大醫院院長余忠仁表示，現代醫療許多重大進展，都建立在有效控制感染的基礎上，包括癌症化學治療、重大手術及器官移植，患者治療期間都可能面臨感染風險。一旦感染具有抗藥性的細菌，原本有效的抗生素可能失去作用，醫師可選擇的治療藥物減少，不僅增加治療難度，也可能影響病人安全。

余忠仁指出，台大執行全院性的抗生素管理計畫（ASP），透過層層管控機制確保病患獲得精準治療，並有效減緩院內抗藥性細菌的產生。包括感染管制團隊持續追蹤全院各科部的抗生素耗用密度，以及多重抗藥性菌株的盛行率等，團隊也會定期將監測指標回饋修正用藥指引，也提醒民眾抗生素僅對細菌感染有效，務必遵循醫囑完成整個療程。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，台灣已進入超高齡社會，老年人、慢性病患者及免疫功能低下者，一旦感染抗藥性細菌，病情可能更加複雜，甚至增加重症及住院風險。抗藥性防治不能只依賴醫師，民眾也應建立正確用藥觀念，避免不必要的抗生素使用。

疾管署副署長曾淑慧表示，抗藥性問題不只存在醫院，也與動物、食品及環境息息相關。疾管署自2025年啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，結合食藥署及農業部等跨部會力量，從抗藥性監測、感染預防及合理用藥等面向強化防治。

健保署署長陳亮妤指出，健保持續推動抗微生物製劑管理、感染管制品質提升及門診靜脈抗生素治療（OPAT），讓病情穩定的感染症患者在適當評估下接受治療，減少不必要住院，同時兼顧醫療品質與抗藥性防治。

台大醫院提醒，民眾使用抗生素應遵守「四不一要」原則，包括不自行購買、不主動要求、不隨意停藥、不與他人共用抗生素，以及遵照醫師指示正確使用。平時也應勤洗手、依建議接種疫苗，從預防感染做起，降低抗生素使用需求。