即將要變冷了。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天下午東北季風開始影響，冷空氣也逐漸南下，預計明天、周五變冷的感受會非常明顯，提醒民眾保暖衣物要準備好。

謝佩芸說，目前冷高壓邊緣在台灣北方到華南一帶，且水氣滿多的，這些雲系會逐漸往南移動，所以下半天東北季風開始增強之後，北部、東半部地區降雨狀況就會逐漸增加。中南部地區影響還不明顯，不過明天、周五雲量也會偏多。

今天天氣，她說，目前各地晴朗、大部分地區可見陽光，但是隨著雲系逐漸接近，今天中午前後北台灣雲量就會開始增多，逐漸由北往東北部、宜花地區降雨狀況就會漸漸增加。中南部地區今天還不受影響，整體天氣晴朗。不過，隨著東北季風增強，下半天開始由北往南、各地逐漸起風和降溫。

謝佩芸表示，今天中午前後各地還是滿溫暖的，中部以北、東半部地區白天高溫還有27、28度，甚至南部地區高溫有31度。但是下午、甚至傍晚，降溫感受就會相當明顯。北台灣地區，尤其中部以北到宜蘭一帶，傍晚前後溫度就會下降到21、20度附近，和白天溫暖比起來有明顯降溫感受。

未來降雨趨勢，謝佩芸說，今天下半天開始，桃園以北和宜花地區降雨狀況逐漸增多。明天各地雲量增加，北部、東半部短暫雨之外，中南部山區也會有短暫雨狀況出現，中南部地區平地則是陰天到多雲天氣。周五東北季風帶來的水氣比較減少，仍有中高層雲系在台灣附近，所以山區、東半部部分地區還是有一些局部性短暫雨出現。周六水氣明顯減少，各地回復晴朗穩定天氣，尤其周末各地普遍都是晴到多雲、可以看到陽光的天氣。

溫度變化，她說，今天中午前後溫度明顯偏高，各地白天高溫27至30度附近。不過，下半天開始溫度就會逐漸下降，明天清晨和今天相比，低溫明顯偏低不少，中部以北和宜花地區明天白天高溫明顯下降，北台灣明天高溫降到20度以下，中部、花蓮地區白天高溫20至22度附近，明顯偏涼。高屏地區白天相對溫暖，但是和今天相比也會有降溫感覺。

謝佩芸表示，預計這波冷空氣在周五至周六是影響最明顯的時間，預估強度有機會接近大陸冷氣團等級。周五至周六，清晨這段時間，溫度明顯偏低，中部以北和宜蘭地區低溫只有14至15度左右，南部和花東低溫只有16至18度，部分空曠地區氣溫還會更低一些，感受明顯偏冷。

她說，周五白天，中部以北、宜花地區白天高溫在20度附近或以下，尤其北台灣白天高溫只有18度左右，一整天明顯偏冷。今天到周六溫度變化非常明顯，保暖衣物一定要準備好。周六天氣還是比較冷，甚至到周日清晨氣溫仍偏低，各地溫度只有16至18度左右。

周日之後整個冷空氣離開以後，白天高溫就會回升比較明顯。謝佩芸表示，這段期間因為天氣轉晴，可見陽光，白天增溫很快，日夜溫差也就特別大，尤其周日的日夜溫差可以達到14、15度附近，一定要特別注意溫度的劇烈變化。

高山降雪機率，謝佩芸表示，如果氣溫和水氣有搭配到的狀況，周四晚上到周五，部分3500公尺以上山區有零星降雪機率。各沿海風浪大，沿海活動要特別注意安全。

她說，對南部地區而言，台南溫度和中部地區比較接近，明天到周五降溫幅度都很明顯，但高雄溫度會相對高一些，不過周五溫度也只有20至25度附近，台南地區溫度會更低一些。所以這波降溫，對南部地區也會滿有感的。