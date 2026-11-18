營業用沙拉油供不應求情形延燒4個月，民進黨籍立委邱議瑩18日質詢時表示，經詢問中盤商進價，10月底1050元，現在已漲到1200元，經濟部如何解決價格飛漲的問題？經濟部表示，已在增產，11、12月的供應量是足夠的。

立法院經濟委員會18日審查「專利法部分條文修正草案」案，邱議瑩在詢答時質詢經濟部有關沙拉油缺口是否已補足等問題。

邱議瑩指出，18公升的營業用沙拉油以前1桶700元，10月底時漲至1050元，質詢前他詢問中盤商，中盤商的進貨價已經漲到1200元，但經濟部說11月、12月的供應量是足夠的，是怎樣的足夠法？是否能解決價格飛漲的問題？

經濟部次長江文若表示，已請國內三家主要沙拉油供應業者積極增產，尤其是台糖，除了進口黃豆製油外，也採購粗油精煉、代工分裝進口油等方式增加產量，台糖是17日生產，18日即可上架通路補貨。

至於價格，江文若說，沙拉油需求每月2萬4千噸，11月的供貨量可遠大於2萬4千噸，等到供應量足夠，價格自然回穩；行政院有指示經濟部、公平會、法務部要同時啟動價格的調查。

經濟部指出，上周啟動新專案，與商圈、夜市及市場自治會進行高度合作，每日中午12時前提交需求，確定下單後，由台糖及合作廠商進行調度及配送，最快將沙拉油供貨至市場。

經濟部表示，大統益、長輝、台糖這三家業者11月、12月將較6月增產分別達4792噸及4900噸沙拉油，另台中市政府衛生局11月2日同意福壽合格沙拉油重新上架，增加11月市場供應量1205噸；進口部分，進口商11月、12月合計擴大進口5048噸沙拉油。