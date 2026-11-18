許多女性在自我檢查乳房時，常忽略了「腋下」區域，47歲黃姓女子日前無意間摸到右側腋下有明顯腫塊，前往門診就醫。經超音波檢查發現她的右腋下有顆約3公分的低回音性腫瘤，高度懷疑為惡性轉移的腫大淋巴結。

醫師進一步追查，確診病患右乳房外上方有顆約2公分的不規則腫瘤，為「HER2陽性乳癌併腋下淋巴結轉移」。幸好黃姓女子及早就醫，在醫療團隊規畫下接受「前導性化學治療合併抗HER2雙標靶藥物治療」。治療後不僅腋下淋巴結大幅縮小，隨後的手術病理化驗更顯示她的乳房與腋下淋巴結內的癌細胞已「完全消失」，成功達到病理完全緩解（PCR），目前持續定期追蹤，恢復狀況良好。

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵指出，淋巴結是人體免疫系統的核心防線，廣泛分布於頸部、腋下、腹股溝、胸腔及腹腔等處。一般的淋巴結腫大常見於細菌、病毒、結核菌等感染或紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾燥症等免疫系統疾病。如果發現腫大的淋巴結出現以下狀況，務必提高警覺，儘速就醫排除惡性腫瘤的可能性：

1.持續變大：腫塊體積隨時間明顯增加。 2.數量增多：同一區域或多處出現多個硬塊。 3.久未退散：腫大長達數週以上仍未消退。

陳以涵指出，乳癌細胞會先進入乳房內部的淋巴管，並順著管路擴散至首當其衝的「腋下淋巴結」；如未及時控制，癌細胞可能進一步透過血液循環轉移至骨骼、肝臟、肺部或腦部等遠端器官。因此，腋下淋巴結是否受到侵犯，是臨床判斷乳癌分期與預後的重要指標，代表癌症已非單純侷限於原發部位，轉移與復發風險相對提高。

針對淋巴結已有轉移的患者，目前臨床多採用「前導性治療」，例如手術前的化學治療和標靶治療。此策略能縮小腫瘤體積、提高手術完整清除病灶的成功率，並大幅降低日後的轉移與復發風險。

陳以涵強調，預防與早期發現是擊退乳癌的不二法門，女性除定期接受政府補助的乳房攝影或超音波檢查外，日常自我檢查時，千萬不可只摸乳房，必須將範圍擴大至「整個腋窩」。一旦發現異狀或摸到不明硬塊，應立即至乳房外科門診尋求專業評估，才能掌握黃金治療期。