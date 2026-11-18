為減少國內空氣汙染對國人的影響，環境部持續推動「空氣汙染防制方案（2024至2027年）」，透過跨部會合作強化空氣汙染防制，2025年全國PM2.5年平均濃度降至12.8微克／立方公尺。環境部長彭啓明今表示，今年有希望進一步降至12.0微克。有立委點出國家減碳目標大跳票，彭啓明強調再生能源進展落後是主因。

立法院社福及衛環委員會今處理115年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案110案，並邀請環境部長列席報告業務概況，並備質詢。

根據環境部報告指出，2025年全國PM2.5年均值上升縣市包含基隆市、宜蘭縣、花蓮縣與台東縣，其餘18縣市均有下降，其中以金門縣較2025年下降1.7微克、彰化縣下降1.5微克、高雄市1.4微克最為明顯。

彭啓明表示，當空汙年均值來到12微克時，要進一步下降會遇到很大的困難，去年PM2.5年均值12.8微克，但今年有望進一步降至12.0微克，較2025年減少6.3%，是好消息。

不過立委陳菁徽質詢時說，國家減碳目標大跳票，2025年減碳幅度原本目標要相較2005年減量10%，但目前初估實績僅減少8.74%，如果2030年要減量28%±2%、2035年減量2035年±2%，要如何做到？

彭啓明強調，再生能源進展落後是很大的原因，希望無論是光電或是風電，都能依照預期規畫來推動。

彭啓明另表示，兒童的肺比什麼都重要，因此環境部已推動「兒少校園空品防護網」，已畫設106處空氣品質維護區，涵蓋67所學校，空品感測器1公里範圍覆蓋約67%校園。此外，2025年完成28處工業區空汙總體檢，促成20家次業者減量協談，揮發性有機物（VOCs）年減396公噸，今年也持續推動66處工業區總體檢，強化汙染熱區改善。