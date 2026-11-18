2026逐漸接近年底，台北天文館搶先公布2027年重要天象表，根據測算，將出現不少精彩天象，包含1月象限儀座流星雨和金星西大距、2月木星衝及火星衝、5月寶瓶座η流星雨與金星合土星，10月則有土星衝、11月火星合金星等。

天文館表示，明年有4場每小時天頂流星數（ZHR）可達50顆以上的流星雨，分別是1月4日象限儀座流星雨、5月6日寶瓶座η流星雨、8月13日英仙座流星雨與12月14日雙子座流星雨；其中以ZHR約80的象限儀座流星雨和50的寶瓶座η流星雨觀賞條件最佳。

天文館談及行星部份，火星衝在2月19日、木星衝為2月11日，相隔僅8天；這次火星衝的距離創下1950年以來最遠的紀錄，比2018年火星大接近時遠了57%。10月18日土星衝，則因為土星環傾角增加，觀賞時較前2年更具美感。

天文館也透露明亮的「行星合」也頗具可看性，又以11月25日的「火星合金星」最為亮眼，相距僅0.31°，為2017年以來兩星最接近且可觀賞的一次，日落後可見兩星並肩西沉。11月30日傍晚「火星合月」與「金星合月」齊登場，金星、火星與眉月在2.5°的小範圍內，排列成三角形的雙星伴月美景。

天文館分享2027年11月30日金星、火星、眉月相聚示意圖。圖／台北天文館提供