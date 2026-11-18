烏山頭水庫設置水面型光電議題近期引關注，多名台南市長候選人表態當選後將不續約，主管烏山頭水庫的農業部次長黃昭欽今天說，水庫是否能額外有發電功能，尊重地方政府意見。

水庫是否有設置光電板近期引發各界關注，民進黨台南市長候選人陳亭妃以及國民黨台南市長候選人謝龍介昨天在台南市長選舉首場公辦電視政見發表會紛紛表示，當選後將不續約或者是拆除烏山頭水庫光電板，盼保障台南民眾用水。

立法院經濟委員會今天處理或審查115年度中央政府總預算有關農業部及所屬單位預算凍結案等23案，黃昭欽會前接受媒體聯訪時強調，烏山頭水庫設置的光電板一直都有要求廠商依照合約規範，進行相關保養跟維運。

對於候選人表態當選後不再核准光電執照、是否影響用水等問題，黃昭欽說，水庫本就兼顧蓄水跟灌溉用水功能，是不是要裝設光電板讓水庫有額外發電功能，會尊重地方政府。

農業部農田水利署署長蔡昇甫表示，台南烏山頭水庫是在農田水利會時期，由經濟部能源署、水利署與嘉南農田水利會同意設置，合約到2032年4月止，廠商是依法設置，水質檢測也都合格。