水庫光電板爭議，成為選戰攻防焦點，經濟部水利署3年發3文詢問翡翠水庫遭炎上，經濟部則澄清是配合能源轉型進行的全國相關單位普查，並非針對翡翠水庫。環境部長彭啓明今表示，光電板並不是有害廢棄物，呼籲各界應以科學來驗證和解讀。

經濟部水利署於2022年3月起連續3年發函，調查各管理單位轄管場域設置太陽能光電的可行性與無法設置的理由。翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫受「台北水源特定區」相關都市計畫與土地使用分區管制限制，水域部分除管理運作及居民交通外禁止其他浮具設置，自營運以來從未設置光電板。

然而3問翡翠水庫設置光電的可行性，遭外界質疑已成政策方向。經濟部澄清，該普查已於2024年結束，並未規畫或強制要求設置。

立法院社福及衛環委員會今處理115年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案110案，並邀請環境部長列席報告業務概況，並備質詢。

彭啓明接受媒體聯訪時表示，針對水庫設置光電板一事，環境部的立場就是嚴密監控水質，目前水質並沒有受到影響，環境部先前也有粉碎過光電板進行實驗，結果顯示光電板並不是有害廢棄物，但希望如果未來有相關開發，還是需要特別注意。

彭啓明指出，新加坡、韓國和日本都有在水庫設置水面型太陽光電的案例，呼籲各界要用科學來驗證和解讀這些事。

另問到民進黨台北市長候選人沈伯洋日前進行「台北大洋流」士林北投最終場車掃時，洋流應援船隊有人往河面大量拋灑冥紙一事。彭啓明指出，這要看當時的情境是否符合民俗和後續的清除工作，尊重地方環保機關的裁罰權力。