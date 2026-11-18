鋒面前緣目前已經來到北部海面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天上午就會快速掠過北部、東半部，下午到晚間進入台灣以東海域，鋒面後方的東北季風也將從午後起由北往南陸續影響全台各地。

雖然現在北台灣還沒有感受到天氣變化，他說，很快在上午受到鋒面掠過，以及後續下午到晚間東北季風增強的影響，新竹以北到大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東等地，今天將會陸續轉變為陰有短暫陣雨的天氣，外出要記得攜帶雨具。苗栗以南地區雲量也將增多，中南部山區也可能有局部短暫陣雨，平地則是以多雲的天氣為主。

溫度方面，吳聖宇表示，中午前溫度仍普遍較高，新竹、桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮等地，高溫25至27度，苗栗以南到台東高溫有28至30度，高屏地區仍可能來到30度以上。

午後溫度由北往南陸續開始下降，今晚到明天清晨嘉義以北到宜蘭都市地區低溫18至20度，空曠地區低溫可能降到16至18度之間，南部及花東都市地區低溫仍有20至21度，空曠地區低溫有機會降到18至20度之間。

明天、周五冷空氣南下幅度較大，降溫會較為明顯。吳聖宇表示，明天新竹以北到宜蘭白天高溫18至20度，苗栗以南到嘉義以及花蓮地區高溫21至24度間，南部及台東高溫25至27度或以上。明晚到周五清晨嘉義以北到宜蘭、花蓮都市地區低溫會降到14至17度之間，空曠地區有可能出現12至14度的低溫。南部及台東都市地區低溫也會降到17至19度，空曠地區可能有15至17度低溫機會，開始有比較偏冷的感覺。

他說，周五將是冷平流最明顯的一天，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫18至20度，台中以南到嘉義以及台東地區高溫21至23度，南高屏一帶高溫23至25度，即使白天也會普遍有較明顯的涼意。

吳聖宇表示，周五夜晚到周六清晨，可能是本次冷空氣溫度最低的一段時間，嘉義以北到宜蘭、花蓮都市地區低溫14至17度，空曠地區有12度或以下低溫出現機會，要留意輻射冷卻作用可能造成的低溫情況。南部及台東都市地區低溫17至19度，空曠地區有15度或以下低溫出現機會，同樣要注意輻射冷卻造成的低溫。

台北站在這段時間是否會降到14.4度以下值得關注，他說，如果降到14.4度或以下，就會成為今年入冬第一波大陸冷氣團，目前預報資料看起來低溫大概就在冷氣團標準的邊緣左右，能否達標就要看實際的條件而定。

吳聖宇表示，周六白天溫度還沒有明顯回升，周六晚間至周日清晨還有一次輻射冷卻低溫出現的可能性，仍會是一個比較偏冷的夜晚。周日白天溫度回升比較明顯，夜晚到下周一清晨各地低溫也將回升。

至於高山降雪機率，他說，周五中北部3000至3500公尺高度的山區，氣溫將會有機會降到0度上下，明天、周五可能華南雲區東移，尤其3000公尺以上到5000至6000公尺高度之間水氣相對較明顯，不排除中北部3500公尺或以上高度的山區，有結冰或是固態降水如冰霰、雪等情況出現機會。

吳聖宇表示，明天、周五華南持續有雲層東移，雖然降雨以新竹以北到東半部地區比較明顯，但是苗栗以南地區雲量也偏多。中南部山區因為地形攔截作用，也有局部短暫陣雨出現機會。到山區活動很可能都在雲霧中，而且濕度偏高，霧氣很重。

華南雲區的影響，要等到周六才會逐漸減少，吳聖宇表示，周六迎風面地區局部零星降雨機會，其他地方逐漸有陽光。周日整體天氣會更好一些，除了迎風面地區雲量較多以外，大部分地方都將是晴到多雲的天氣。

今天午後開始東北季風增強，一直要持續到周六晚間才會比較減弱，各地沿海以及外島地區要注意強陣風出現的情況，普遍會有6至8級陣風出現的可能性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。