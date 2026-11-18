台中一名32歲女子居家裝修時，左手大拇指、食指與中指不慎被強力膠與兩公尺長的金屬門柵緊緊黏死，無奈之下只好連人門緊急赴長安醫院求診。急診醫學科專科醫師林長青說明，經「溫水軟化」處理近一小時，終於讓女子的手指與門柵分離，皮膚完整無損。藉此案例提醒民眾，黏膠黏到手，切忌驚慌硬扯，以免造成嚴重的表皮撕脫傷。

林長青引述美國權威醫療機構克利夫蘭診所的衛教指引，呼籲民眾除膠時務必避開「四大地雷」，一、切勿用力拉扯摳抓，以免產生水泡或撕裂傷；二、切勿使用美工刀、剪刀等鋒利物品試圖切割膠體；三、切勿用浮石或砂紙粗暴摩擦皮膚；四、絕對不能用過熱的水試圖「融化」膠水，以免引發燙傷。

林長青指出，長安醫院急診醫護團隊採取「溫水軟化法」，持續沖洗患者左手沾黏處，並搭配紗布輕柔、緩慢地來回刷洗與推滾。溫水能軟化人體表層角質，讓水分與清潔劑滲入膠體與皮膚的微細縫隙中降低附著力。經過將近一小時的細心處置，女子的三根手指成功脫困，免去撕皮見血的皮肉之痛。

林長青提醒，遭遇沾黏意外時「切勿亂用有機溶劑」，許多人會拿松香水、去漬油等有機溶劑來除膠，但這些化學物質具有極強的脫脂性與刺激性，不僅會嚴重破壞皮脂屏障、引發接觸性皮膚炎與化學灼傷，更可能經由皮膚吸收造成毒性風險。若皮膚本身已有破皮傷口，接觸有機溶劑更會引起劇烈疼痛與組織的二次傷害。

林長青建議，民眾居家處理應掌握「先溫水、後油脂」原則。除了溫肥皂水外，也可依克利夫蘭診所的建議，利用家中常備的凡士林、嬰兒油、橄欖油或護手霜厚塗並靜置10分鐘，待膠體邊緣鬆動後再輕輕搓揉剝落；若沾黏面積極小且無不適，甚至可直接「等待」數天，膠塊便會隨著死皮細胞自然代謝脫落。