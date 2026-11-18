明天至周六要變冷了。中央氣象署表示，今天北部、東半部上午天氣不錯、溫暖，但中午過後轉短暫雨，起風轉涼，傍晚降至20度。中南部為多雲到晴的天氣，氣溫28至31度，暫不受影響。明天持續降溫，周五、周六偏冷，中北宜低溫14、15度，南部花東16至18度。周日清晨仍冷，白天起氣溫回升。

2026-11-18 07:39