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天氣逐漸轉變中 鄭明典：不是一次降溫到低點 南部也會很有感
天氣逐漸轉變中。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，現在台灣上空雲量少，但是北方雲系逐漸接近中。
他說，相對於這個時段的氣候平均，這次冷高壓不弱，不過冷高壓會以分裂高壓型態逐次出海，所以不是一次降溫就降到低點。因為高壓偏南出海，所以南部降溫應該也會很有感。
中央氣象署表示，今天東北季風增強，桃園以北、東北部、東部地區及金門、馬祖轉為有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島轉為有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴；北部、東北部及東部下午起天氣逐漸轉涼。明天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣偏涼，其他地區亦轉涼；桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。
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