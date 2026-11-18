今天東北季風增強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，上午10時過後，新竹以北及宜蘭的天氣將開始轉涼、起風、降雨。今天深夜氣溫大跳水，厚重外套與防風衣物趕快準備好。

他說，今晚至明天，迎風面濕涼有雨，北北基宜花東陰雨綿綿。周五至下周一，水氣轉乾，轉為乾冷型態，各地晴朗，但輻射冷卻使清晨偏冷。下周二至下周三，下一波鋒面與強東北風再度接力報到。

賈新興說，台北昨天還有28度，明天起整天高溫都不超過20度，最冷時刻落在周五晚間至周六清晨，在偏強大陸冷氣團與夜間輻射冷卻效應加乘下，台北測站低溫下探12.5至13.5度，竹苗以北及宜蘭等空曠平地更有機會出現10度或以下的低溫。高雄明天起早晚轉涼，周五至周六清晨低溫降至18度以下。

至於高山雨夾雪機會，他分析中部地區零度線與水氣垂直剖面，3000公尺以上高山如合歡山，在周五晚間至周六清晨有機會出現零星雨夾雪，或部分背陽面路面結冰現象。

賈新興說，赴日韓旅遊極凍警報，韓國首爾迎入秋極凍，低溫跌至零下。日本海沿岸與北方，亦有降雪機會。近期赴日韓出差旅遊，務必攜帶重裝羽絨衣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。