明天至周六要變冷了。中央氣象署表示，今天北部、東半部上午天氣不錯、溫暖，但中午過後轉短暫雨，起風轉涼，傍晚降至20度。中南部為多雲到晴的天氣，氣溫28至31度，暫不受影響。明天持續降溫，周五、周六偏冷，中北宜低溫14、15度，南部花東16至18度。周日清晨仍冷，白天起氣溫回升。

氣象署表示，明天桃園以北、東半部天氣陰雨，北部、宜蘭愈晚愈冷，氣溫由21度降至16度。中南部為多雲到晴，山區有短暫雨，中部高溫降至22度；南部高溫仍有27度，但入夜後氣溫也下降。

周五、周六天氣偏冷、南部日夜溫差大。氣象署表示，周五各地雲多，東半部地區、西半部山區有短暫雨。冷空氣強度可能達大陸冷氣團等級，中部以北及東半部全天偏冷、南部日夜溫差大。周五晚至周六晨中北宜低溫14、15度，南部花東16至18度，空曠地區更低。周六水氣減少，僅東半部偶雨，西半部轉晴，但北部宜蘭全天仍在20度以下。

氣象署表示，周日清晨仍冷、白天回暖。各地天氣普遍多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。清晨配合輻射冷卻仍然相當冷，中部以北及宜蘭低溫仍僅14、15度，白天起回暖。

此外，氣象署表示，明晚至周五水氣、溫度條件配合，3500公尺以上山區路面可能結冰、零星降雪。今天下半天至周日東北風偏強，沿海風浪大，海邊活動注意安全。