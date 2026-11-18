水庫光電板爭議，成為選戰攻防焦點，經濟部水利署3年發3文詢問翡翠水庫遭炎上，經濟部昨天連忙澄清，所謂的「中央連續3年發文」，是配合能源轉型進行的全國相關單位普查，2024年已調查結束，並沒有針對翡翠水庫。台大前校長管中閔昨天下午在臉書貼出1杯水的照片，寫下「感恩還有乾淨的水喝」，網友表示，「管爺這圖有意境」、「喝杯水，原來有這麼多人努力」、「反對水庫放光電板+1」。

行政院長卓榮泰昨天批評北市府惡意誤解中央調查原意，台北市長蔣萬安說，中央連3年發公文難道是在問心酸的嗎？並認為民進黨台北市長候選人沈伯洋「服從黨意、大於民意」。新北市長侯友宜說，新北一定反對在翡翠水庫建光電板，這個態度不會變。

管中閔雖未在圖文提及這起爭議，但網友都「看得懂」。國健署前署長邱淑媞也在管中閔的臉書留言，「是啊！ 千萬別等到失去才了解，原來，一切都不是理所當然」。其他網友表示，「感謝校長發文、讓大家重視這個問題」、「感謝蔣市長不畏艱險擋下中央染指水庫」、「還好有擋下來」、「感謝台北市長的堅持」。