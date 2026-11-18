天氣即將明顯轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年入秋以來，最強的一波冷空氣即將南下。初步來看，這波冷空氣強度，預計落在冷氣團標準附近，可能達標，也可能差一點，就看實際發揮。雙北、桃園、基隆、宜蘭，今天中午過後會開始下雨，出門一定要帶雨具。

天氣趨勢，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至明天，東北季風挾帶水氣，率先抵達。白天開始有雨或轉陰，降溫則從入夜後，由北向南慢慢開始。初步來看，主要下雨區域，限北部、東半部為主，今天午後陣雨頻率逐漸變多。中南部則是雲量增多，漸漸轉陰。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天晚上到周六，乾冷空氣本體正式抵達，這一段才是這波預期最冷的時候，中部以北最低下探14至15度，南部、花東最低也會降到16至17度左右。非常接近大陸冷氣團的標準。

屆時各地天氣全面轉為乾冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，全台絕大多數地方，將逐漸放晴，變成日夜溫差很大的天氣型態，白天可能還算舒適，但入夜就會變得寒冷，尤其若輻射冷卻效應明顯，空曠處，深夜溫度會相當低，感受特別冷，日夜溫差震盪將近10度也是很有可能。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。