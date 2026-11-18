天氣要轉冷了。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天報到的這波冷空氣，強度有機會達到大陸冷氣團等級，尤其周五至周六清晨最為寒冷。

他說，目前評估，中部以北及宜花地區低溫只剩13至15度，南部、澎湖及台東地區低溫也掉到17至19度，金門及馬祖地區低溫14至15度；西半部局部易有輻射冷卻影響，夜晚至清晨的溫度還會再更低一些。

至於冷空氣的分類，林得恩表示，根據中央氣象署數位科普網的內容，大範圍冷空氣南下，通常會以「順著北方高壓通過時影響的風場」判斷，依據抵達台灣附近的強度來定義寒流、強烈冷氣團或冷氣團。

林得恩表示，在東北季風吹拂期間，當台北站量測到的最低溫度降至10度或以下時，台灣即受寒流或寒潮侵襲。當台北站的最低溫度介於10度至12度（含12度）之間時，台灣則受強烈大陸冷氣團的影響。當台北市站量測到的最低溫度介於12度至14度（含14度）之間時，則台灣即受大陸冷氣團的影響。

所以，他說，今年入秋迄今，台灣都還只是受到東北季風的影響，真正冷的大陸冷氣團都還沒下來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。