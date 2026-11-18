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下午鋒面轉雨降溫 明起乾冷空氣強度上看冷氣團 吳德榮曝最凍11度低溫
天氣即將明顯轉變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天上午晴朗偏熱，不過，下午起鋒面到，北部、東半部雲量增轉有雨，北台灣明顯降溫。今天北部15至29度、中部17至32度、南部19至33度、東部16至30度。
東北季風南下，他說，明天上半天北部、東半部有局部雨，明天下半天水氣往南移，北台灣雨停，花東及南部山區偶有局部短暫雨的機率。周五乾空氣影響、平地天氣好轉，高山偶有零星飄雨的機率。
吳德榮表示，明天、周五明顯轉涼，早晚偏冷，要添加衣物。周五清晨平地的最低氣溫，約可降至11度左右，台北測站約降至15度。周六清晨因輻射冷卻加成，將會降得更低，但至於是否因此而觸及大陸冷氣團定義，則在模擬的不確定範圍，需再觀察。
周六白天起至下周二上午東北季風逐日減弱，連3天各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，清晨仍有輻射冷卻帶來低溫。下周二下午另一鋒面到，但模式調整中，再觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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