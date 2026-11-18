十一月廿八日九合一選舉投票日將至，多個縣市選情激烈，高鐵宣布，廿七、廿八日將加開廿二班車，其中十班為首開的七七折「紅眼優惠班次」，並於廿七日下午五時至八時的超尖峰時段，針對南港、台北、板橋等三站，實施自由座進站管制。

高鐵發言人鄒衡蕪指出，對號座及自由座旅客各有「專屬閘門」，其中自由座閘門開放十分鐘後，會暫停五分鐘，減少付費區及月台人潮，避免再發生對號座旅客擠不上車的狀況。

至於未來連假疏運是否會實施上述措施？鄒衡蕪說，這次首度開放紅眼班次及自由座專屬閘門，執行過程中會觀察是否符合現場需求並滾動檢討。

根據高鐵統計，選舉疏運期間已賣出廿七點六萬張車票，座位利用率達百分之五十八，預計廿七日傍晚乘載率將達高峰。

高鐵經檢視訂位狀況後，發現車票即將售罄，因此昨宣布加開廿二班次列車，今天凌晨零時起開放購票。其中包含十班「紅眼優惠班次」（抵達端點站超過夜間十二時卅分）。

鄒衡蕪說，這是高鐵首開紅眼班次，並提供七七折優惠鼓勵民眾搭乘；另也首次於周六上午加開全車自由座列車，旅客可避開廿七日超尖峰時段，改搭廿八日上午的車。自由座閘門管制部分，屆時會規畫架設紅龍，管制排隊人潮。