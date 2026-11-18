全民計程車司機聯誼會昨發動約三百輛計程車到勞動部前抗議，占據松江路兩線車道，場面壯觀。中高齡運將集結控訴職業駕駛七十歲強制退休規定涉及年齡歧視，要求勞動部釐清計程車司機與車行間的僱傭關係，保障勞動權益。

聯誼會發言人張繼宇表示，勞工滿六十五歲法定強制退休年齡後，經雇主同意可繼續工作，但道路交通安全規則規定，職業駕駛滿七十歲不得繼續執業，質疑違反就業服務法第五條年齡歧視，也侵害憲法保障的工作權、生存權及平等權。

張繼宇感嘆，不只是計程車司機，其他職業駕駛只要滿七十歲，即使通過體檢仍不能繼續開車，「難道要我們去搶銀行？」許多人繼續開車，只是為了討生活、賺一口飯吃，聯誼會已發文向勞動部提出訴求，若未獲妥善回應，不排除將號召全國職業駕駛站出來。

他也質疑，勞動部認定車行與司機並非僱傭關係，但如果雙方不是雇主與受雇者，為何車行還要開立受雇單，既然勞動部不承認計程車司機是勞工，應提出合理解釋。

勞動部回應，若雙方簽署勞動契約，車行或車隊就應遵守勞動法令，但現行實務運作及法院判決，多見雙方簽署承攬（合作）契約，若有個案爭議，駕駛人可循行政或民事途徑請求確認勞動契約關係。至於職業駕駛年齡限制，將函請主管機關交通部處理。