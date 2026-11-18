俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭珍貴的藝術文化資產也面臨到威脅，首都基輔在遭受俄軍大規模空襲時，基輔歌劇院與國家藝術博物館都受到嚴重損傷，原定演出被迫取消。然即使身處戰火，烏克蘭的音樂家仍未放棄對藝術的堅持，持續以音樂守護國家的文化記憶，今年十二月也將來到台灣演出，向世界發聲、祈願和平。

主辦單位聯合數位文創捎來了來自基輔的訊息，烏克蘭國家歌劇院管弦樂團首席德米特羅．費拉托夫（Dmytro Filatov）講述了他們一家一日的生活，從孩子因空襲警報中斷的課程、與奔赴前線音樂家同袍相報平安，到與歌劇院裡堅守崗位、仍站上舞台的音樂家們的互動，每段經歷都彰顯著他們對於藝術文化傳承的堅持與面向世界的決心。也透過文字預先向台灣的觀眾遞來問候，期盼歲末的相見。

烏克蘭國家歌劇院管弦樂團將於十二月廿六至廿七日來台，於高雄衛武營音樂廳及台北國家音樂廳演出貝多芬的「第九號交響曲」，期願透過氣勢磅礡的管弦樂音與經典的「歡樂頌」意象，傳遞自由、和平與人類團結的信念，購票請至udn售票網或洽客服專線（○二）二六四九一六八八。