今年初發生ＢＯＬＴ駕駛丟包乘客，導致乘客遭四輛車輾斃身亡。為此，交通部修法納管叫車平台，未來再發生類似事件，平台與車隊均須負責，同時平台須在一年內取得計程車營業執照，違者最高開罰二五○○萬元，並勒令歇業，新規將於明日上路。

對此，ＢＯＬＴ指出，近期針對五百位平台計程車與多元計程車駕駛進行調查，百分之八十七受訪者支持此次修法，近九成表示，若法規允許，願意與多家車隊合作，樂見政府朝向更具彈性且兼顧安全的行動叫車管理制度邁進。

Ｕｂｅｒ則說，新制涉及多項營運與執行細節，將依相關規範檢視平台營運，評估必要的調整措施。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，此次修法有兩大重點，包含納管叫車平台及開放「一車多車隊」。納管的網路叫車平台，需在修法後一年內依法取得營業執照，因此，若未在明年十一月十七日前籌備完畢，將依公路法第七十七條，處十萬至二五○○萬元罰鍰，並勒令歇業。

至於民眾最關心的責任歸屬，胡廸琦說，若再發生類似ＢＯＬＴ駕駛丟包乘客事件，駕駛需負責的刑事責任及公司需負的民事責任，須以最後判決為主，但行政管理責任部分，叫車平台及派遣車隊都要負責、懲處。

另法規也開放「一車多車隊」，胡廸琦表示，明天起一名駕駛可加入多個車隊，相關配套措施包含業者須提供駕駛至少三小時的教育訓練，若駕駛在半年內發生兩次重大違規，業者須召回駕駛接受安全講習，完成後才能繼續接受派遣。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾說，不論是個人或司機團體，多年來不斷爭取開放「一車多車隊」，終於法規解除過去「一車一車隊」的限制，創造基層司機有更多營運的機會，可接更多單，且更加彈性，消費者也有更多選擇，且更容易搭乘，不會只在單一平台才叫得到車。