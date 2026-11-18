本報報導，近年來全國二四七家藥局倒閉，恐衝擊偏鄉醫療。衛福部昨晚透過新聞稿表示，這二四七家藥局係財政部統計的西藥零售點，健保藥局近十年趨勢為不減反增。對此，藥師公會榮譽理事長黃金舜呼籲，政府別再玩數字遊戲，應設法改善健保調劑費長年未調漲困境。

健保署稱，二四七家藥局倒閉並非指健保特約藥局家數，而是財政部統計西藥零售店家去年減少二四七家，統計資料顯示，全國特約藥局家數在過去十年呈現穩定成長，健保特約藥局由一○五年六一○七家成長為一一四年七七二九家，偏鄉地區藥局則由五五五家成長為六二一家。

黃金舜表示，近期倒閉的連鎖藥局台安藥局，即是提供慢性病處方箋的健保藥局，統計顯示健保藥局不減反增，「這不太可能。」衛福部所言「健保藥局不減反增」，這根本是美化數據、大玩文字遊戲。

對於調劑費用，健保署宣稱，一一○年三月起調升診所及藥局藥事服務費。黃金舜指出，社區藥局健保調劑費僅五十四點，許多藥師根本「活不下來」，且許多藥商只願將藥品供給醫院，賣給藥局售價比健保價還貴，偶爾一、二張處方箋，藥局還能承受，長期下來根本不可能生存，「大家還是要吃飯！」

基層藥師協會理事長沈采穎表示，物價及人事成本持續上升，基本工資連年調升，藥局承擔藥師薪資、勞健保、庫存等成本，負擔日益沉重，但每張處方箋調劑費仍為五十四點健保點數，大多數社區藥局主要收入來自藥事服務費，入不敷出。藥局藥事服務費已有五年未曾調整，健保應提高調劑給付。

黃金舜呼籲，政府別因壓力而美化數字、玩無意義數字遊戲，應勇於面對調劑費低廉、藥局藥價差等二大困境，唯有改善社區藥局生存環境，才能不讓偏遠地區民眾用藥權益受損。

沈采穎表示，為了解藥局經營困境，國民黨立委廖偉翔本月十三日與基層藥師開會，當天眾多藥師建議，針對同時在三科別就醫、每日服藥十二種以上者，由藥師轉介醫院整合門診，健保提供二百至三百點「多重藥物整合評估費」作為誘因，廖偉翔則允諾將邀健保署研議。