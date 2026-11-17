多家醫院出現物理治療人力缺口，物理治療師公會全聯會理事長陳志明說，全台醫院、診所都在缺人，人口高齡化帶動復健需求，但健保給付20年來未調整，許多治療師轉向自費市場，健保、自費治療所物理治療師薪資差距可達1萬元以上，全台物理治療所已從2017年155家，不到10年內，今年將突破六百家，且多數均為自費診所。

陳志明指出，健保針對物理治療給付點數廿年來不曾調整，同時物價指數卻逐漸上漲，給付不提升、薪資也無法上漲，導致治療師「相對低薪」困境，許多人不願屈就健保體系內的醫院、診所，轉向資源較充沛的長照、及自費領域，近年國內股市看好，民眾經濟能力改善，自疫情後民眾對一對一徒手治療等自費物理治療接受度提高，導致治療師人力大量流向自費工作室、治療所。

據衛福部統計，國內物理治療所由2017年155家，歷時10年增加至去年為562家，物理治療師公會全聯會則預估，今年物理治療所數目將突破600家。不過，今年與健保特約的物理治療所，全台僅31家，其餘五百多家均為自費物理治療所。

健保體系內醫院及物理治療所，治療師薪資約落在4萬5千元至5萬5千元間，平均約5萬元。陳志明表示，坊間自費治療所治療師薪資為六萬起跳，二者每月薪資差距至少1萬元，民眾每次治療約依項目、治療所所在地區等略有不同，自費額度落在1500元至3500元間，而健保體系內的物理治療，每項目給付僅落在200至500點間，還恐被核刪，與自費市場實收實領差異甚鉅。

網路傳言，健保物理治療既沒效、又要等很久。陳志明指出，健保物理治療並非無效，而是從開始治療至痊癒所花時間較長，一對一自費徒手治療等方式，則能幫助民眾較精準解決問題，在短時間內取得較佳療效，二者各有利弊，但不論何種治療方式，靠的均是物理治療師人力，「物理治療近似手工業，高度仰賴人力、時間，無法以機器、人工智慧（AI）取代。」

中山醫院物理治療科主任簡廷安指出，許多民眾沒有經濟能力自費接受徒手治療，或願意花錢卻擔心治療後療效不如預期，為此，他從業以來一直待在健保體系內，盼在健保給付項目內，盡可能提供病人最好醫療服務，包括常見的電療、拉脖子等，均有微調空間，而非把儀器放上去就好，「健保治療能照顧到最多人，自費治療則只能照顧少數頂端收入者。」