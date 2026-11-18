愈來愈多醫院物理治療人力不足，物理治療師公會全聯會理事長陳志明表示，健保給付廿年來未調整復健點數，薪資難以上漲，導致治療師「相對低薪」困境，許多治療師轉向自費市場，二○一七年全台物理治療所一五五家，今年將突破六百家，且多數為自費。

「全國復健相關醫院、診所均缺物理治療師。」陳志明說，關鍵在於薪資，以底薪計算，健保醫療院所、自費物理治療所的平均薪資差距超過一萬元，健保體系治療師薪資約落在四萬五千元至五萬五千元，平均約五萬元，相較之下，自費治療所治療師月薪六萬起跳。

再者，現行健保給付物理復健點值偏低，每項目給付僅落在二百至五百點間，還恐被核刪，且物理治療師能分配到獎勵少之又少。自費物理治療所自費額度落在一千五百元至三千五百元間，徒手物理治療係以小時計算，平均兩三千元，對拆之後，報酬仍相當可觀。

陳志明表示，疫情後國人對一對一徒手治療等自費物理治療接受度變高，近年國內股市興榮，不少人經濟能力變好，自費物理治療所家數明顯成長，今年總家數將突破六百家，其中僅卅一家屬健保特約，其餘五百多家專攻自費市場。

陳志明呼籲，健保能調整物理治療支付標準，而醫療院所也應提高薪資及福利，否則日後民眾想做復健，恐需先預約，再也不能隨心所欲。