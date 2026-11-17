台大醫院北護分院創院22年來物理治療室均採「隨到隨做」方式，民眾持醫師開立的物理治療處方，可立即接受物理治療師服務。然而，近期該院多名物理治療師離職，為確保服務品質，已對外公告將比照運動治療室及職能、語言治療室改採「預約制」，並開出碩士畢業者最高91萬高薪徵人。該院醫療部主任韓德生說，長照體系、自費市場已對醫院物理治療師人力造成吸納效應。

北護分院近期貼出公告指，因治療師短缺，臨床量能無法負荷現行服務量，物理治療室採取預約制模式，相關規定自今年11月起正式實施。據了解，北護分院多名物理治療師離職，至坊間物理治療所、長照單位及復健科診所任職。該院公告招募3名物理治療師，薪資以年薪計，如具物理治療科系碩士文憑，最高可獲每年逾91萬年薪。

韓德生指出，台大總院物理治療長年均採預約制，北護分院因服務鄰近的萬華地區諸多長者，為方便病人治療，台大接手經營以來，物理治療室一直採「隨到隨治」方式，長輩持醫師處方至治療室，通常能接受電療、拉腰等治療，若為繁忙時段則可能需要稍微等待，然而，因近期人力不足，擔心影響治療品質，院方決議改採預約方式，「避免發生如機票超賣導致病人久候無果情況。」

同為地區醫院的中山醫院，也出現物理治療人力缺額。該院院長、社區醫院協會理事長朱益宏指出，目前院內物理治療師人力仍為「未足額」情況，但未影響醫療運作，物理治療一般項目如電療、拉腰等，仍採隨到隨做，部分較複雜項目則可能需要預約。該院物理治療科主任簡廷安則透露，近期離職多名治療師中，有任職長達十多年資深治療師，轉往自費治療工作室任職。

韓德生說，近期將再次調升治療師招募薪資，盼接近市場行情，然醫療與長照、自費領域物理治療薪資差額過大，導致人才吸納效應。

以長照復能治療為例，一小時可獲1500元給付，以每日8小時、每月22工作天計算，可獲高達25萬給付，承接長照服務的治療所、護理所等雖抽成方式不同，但治療師收入遠大於醫院。不過，隨人口老化趨勢明顯，政府對長照持續投資，對醫院人力影響一時恐難翻轉。

簡廷安指出，許多治療師同儕選擇待在自費診所，提供徒手治療等項目，可獲得較高抽成，即使是健保收費診所，因病人數量較醫院多，收入也比醫院更佳，不過，治療師忙碌程度更甚醫院，治療師、病人比率高，時常無法跟病人說上話。醫院物理治療師工作收入在各醫事人員間雖算是普通，但上下班時間固定，不必值大夜班，對已有家庭，追求工作穩定的醫事人員而言，為理想選擇。