至醫療院所拉腰、拉頸，復健已是許多中老年人的日常，近年來物理治療師人力短缺，不少醫院改採「預約」制，台大醫院北護分院自十一月起改為預約制，同是地區醫院的中山醫院也是如此，較複雜項目也需要先預約，再也無法隨到隨做。

北護分院近期貼出公告，今年十一月起物理治療室採取預約制模式，原因是物理治療師短缺，目前缺十六人，臨床量能無法負荷現行服務量。該院醫療部主任韓德生表示，長照體系、自費市場對醫院物理治療師人力造成吸納效應，愈來愈多治療師出走，轉換跑道。

韓德生指出，長期以來，台大醫院總院物理治療均採預約制，許多醫學中心亦是如此，北護分院位處於萬華地區，服務鄰近長者，為方便治療，台大於廿多年前接手北護後，物理治療都採「隨到隨治」，患者持醫師處方至治療室，即可接受熱敷、電療、拉腰等，若人多繁忙，則需稍微等待。

不過，這一年來，北護分院多名物理治療師離職，轉至坊間物理治療所、長照單位及復健科診所任職，以致人力不足，為擔心影響治療品質，院方決議改採預約方式，避免病人久候。新制上路後，引發部分患者抱怨，但櫃臺人員只能再三解釋，平息不悅。

年薪91萬 招聘仍不理想

北護分院對外公告招募三名物理治療師，薪資以年薪計，如具物理治療科系碩士文憑，最高可獲每年逾九十一萬年薪，但招聘情況不盡理想，有人應徵，但到職幾天即走人。

中山醫院院長朱益宏指出，院內物理治療師仍未足額聘用，雖未影響醫療運作，一般物理治療項目如電療、拉腰等，仍可隨到隨做，但部分較複雜項目則需事前預約。

中山醫院物理治療科主任簡廷安透露，近期多名治療師離職，其中有人資歷十幾年，轉往自費治療工作室，另有人換至自費診所，執行徒手治療等項目，一小時費用兩三千元，光抽成就遠高於原本的薪資。

為了提高誘因，北護分院近期再次調升治療師招募薪資，韓德生仍不表樂觀，他說，「隨人口老化趨勢明顯，政府對長照持續投資，對醫院人力影響一時恐難翻轉。」以長照復能治療為例，一小時可獲一千五百元給付，每月報酬相當可觀，相較之下，一般醫院薪資確實少了許多。