11月17日晚上10時28分，中央氣象署觀測到位於台東縣近海發生一場規模3.8的淺層地震，震源深度約34公里，震央位於台東縣政府北北東方約81.7公里處。此次地震屬於淺層地震，震中鄰近台東沿海地區，屬於偏海域震源。

本次地震最大震度為2級，花蓮縣石梯坪及台東縣長濱觀測到輕微搖晃。2級震度意味著大多數人可感受到搖晃，電燈及懸掛物會有輕微擺動，靜止的汽車亦會有輕微晃動，但震度屬較低級別，通常不會造成損害或明顯影響。

由於震度未達3級以上，無須特殊避難或損害通報，民眾可正常生活，但仍建議關注官方即時公告，檢查家中物品固定狀況，避免未來更強餘震時發生危險。

地震期間，室內民眾應保持冷靜，落實「趴下、掩護、穩住」原則，遠離窗戶及懸掛物。地震後請檢查水、電及瓦斯管線是否正常，確認安全後再恢復日常活動，亦應留意可能的餘震動態，確保自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）