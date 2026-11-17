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一圖看「乾冷空氣接手」時間點！等周四雨停了 氣溫繼續往下掉
這幾天出門記得帶傘，到了周末外套也先別急著收。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出本周四晚上起，雨會慢慢停，多數地方陸續放晴，氣溫卻還會往下掉，周五深夜到周六清晨最冷。周末白天曬到太陽會舒服些，一早出門或晚上回家，還是能感覺到這波冷空氣的威力。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」的氣溫走勢圖中可見下方的色帶，周四後段由深藍轉淺藍，代表水氣減少，乾冷空氣接手。再往上看，美國、歐洲和德國模式的氣溫曲線，都在周五晚到周六清晨降到這波低點，挑戰入冬首波冷氣團門檻。到了周末，三條線都是白天往上、晚上再往下，部分地區日夜溫差可能接近10°C。
周三到周四白天（18～19日）｜水氣先到，入夜開始降溫
北部、東半部轉陰有雨，周三午後陣雨漸多，中南部雲量也會增加。周三入夜後，氣溫由北往南慢慢下降。
周四晚到周六（19～21日）｜天氣轉晴，低溫繼續下探
乾冷空氣接手後，多數平地陸續放晴。最冷時，中部以北低溫預估約14～15°C，南部及花東約16～17°C。夜間若晴朗、風弱，空曠地區清晨還可能更冷。能否達到冷氣團標準，要看實際觀測。
周日（22日）｜白天再回暖，清晨還是冷
周日白天比周六暖一些，如有安排一早出門的民眾，記得帶上外套。
網友們紛紛表示，「冬天就要有冬天的樣子」、「終於啦」，也有人說「不下雨的乾冷其實不錯」、「高雄俗稱：冬季體驗券」、「聽說北海道也會下雪」。
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