肛門反覆疼痛、腫脹，甚至出現流膿、異味或出血，不少民眾第一時間往往以為是痔瘡發作，因而自行購買藥膏或忍耐，卻可能忽略真正的病因其實是「肛門瘻管」問題。

肛門瘻管俗稱「痔漏」或台語稱「透腸」，主要是因肛門內部的肛門腺體開口阻塞，導致分泌物無法順利排出，進而引發感染及肛門膿瘍。當膿瘍破裂或自行引流後，可能在肛門周圍形成外部開口，進一步發展為連接肛門內外的異常通道，也就是肛門瘻管。部分患者只有單一外孔，也有人會形成多個分支，讓病情更加複雜。

常見肛門瘻管症狀，包括肛門疼痛、腫脹、反覆流膿、分泌物帶有異味、局部皮膚刺激及出血等，有些患者會反覆發生肛門膿瘍。由於初期症狀與痔瘡相似，容易延誤診斷。若肛門周圍反覆紅腫、疼痛或出現不明分泌物，應儘早就醫檢查。

肛門瘻管型態相當多樣，依據瘻管與肛門括約肌的相對位置，分為括約肌間型、經括約肌型、括約肌上型、括約肌外型，以及表淺型等。臨床上也會依位置及複雜程度區分為低位、高位與複雜性瘻管。必要時，醫師會安排核磁共振（MRI）、電腦斷層或其他影像檢查，確認瘻管走向及分支情形，作為手術規畫的依據。

肛門瘻管通常不易自行痊癒，若未及時接受適當治療，可能反覆形成肛門膿瘍，甚至發展成多處分支瘻管，增加治療難度。目前治療仍以手術為主，手術方式必須依照瘻管位置、深度及括約肌受侵犯程度進行個別評估。其中微創「括約肌間瘻管結紮術」（LIFT）及其改良術式，能在保留肛門括約肌功能的前提下處理瘻管，有助降低術後疼痛、縮短恢復時間，減少排便失禁的風險。

若肛門瘻管與克隆氏症等發炎性腸道疾病有關，治療策略需審慎規畫，必要時應結合腸胃科及大腸直腸外科共同治療，避免因局部感染控制不佳或手術時機不適當，造成傷口癒合困難及括約肌功能受損。

民眾若發現肛門反覆腫痛、流膿、出血或膿瘍一再復發，切勿自行認定只是痔瘡，應及早尋求大腸直腸外科專業診斷。