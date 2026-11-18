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健康你我他／狂追AI短劇 視力差點腰斬
從小我就很注重視力保健，所以年過70歲都沒老花，更沒有近視，讓我引以為傲。孰料，三個月前我忽感眼前一片白霧，經過檢查，左眼視力竟然只剩0.4。天啊！怎會如此，我的視力一向很好呀！追根究底，就是我太過沉迷AI短劇所致。
從前我坐公車從不滑手機，在車上都會做些手指操或眼部運動來打發時間，但自從迷上AI短劇後，每次坐公車都會看手機追劇，殊不知在摇晃的公車上直視螢幕是最傷眼的。
為了不影響別人，我還特地去買了副耳機，讓自己在車上更能盡享追劇之樂。結果是樂極生悲，不到三個月，我的視力就極速惡化，為了減緩症狀，我接受醫師的建議，改變追劇的習慣。
我只有每晚躺在床上，做抬腿運動時才會將手機放到床頭，把AI短劇當成廣播劇來聽，不但讓我這個科班出身的影劇人能够發揮無限的想像，更能重温小時候全家人擠在收音機旁聽廣播劇的樂趣，一樣是追劇，卻追出了不一樣的感受。
力行一個月，我回診時醫師大吃一驚，因為我的視力恢復到0.8了，幸好是發現得早，醫師說我只是暫時性的眼茫。由此可見，AI短劇不是不能追，但不能太過沉迷，而且要用對方法，就不會傷腦、傷身，否則就會追成「樂極生悲」的慘劇了。
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