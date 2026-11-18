膽固醇過高是身體疾病的重要危險因素，但已經少吃肉、控制飲食，為何健檢報告還是紅字？最新研究發現，即使是罹患遺傳性高膽固醇血症的患者，只要調整飲食內容，仍有機會改善血脂；研究也顯示，連續4周採取原型植物性飲食，壞膽固醇平均降低17.9%。

聯欣診所院長顏佐樺表示，不少有高血脂家族史的民眾，認為膽固醇偏高是先天基因決定，即使努力控制飲食也難以改善，只能依賴藥物治療。除了醫療介入，「飲食調整」、「生活習慣改善」也是自救法，尤其是減少飽和脂肪以及增加膳食纖維的攝取。

近期發表於國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）的一項臨床研究，招募50名、年齡19至58歲，經基因確診為異合子家族性高膽固醇血症的成人，採取隨機交叉試驗，讓受試者分別接受為期4周的「原型植物性飲食」與「標準美式飲食」，研究期間由團隊統一提供三餐及點心，控制飲食內容與熱量，並依研究設計暫停使用降血脂藥物。

結果發現，相較於標準美式飲食，採取原型植物性飲食的受試者，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇）平均下降17.9%，與動脈粥狀硬化風險相關的載脂蛋白B（ApoB）也降低15%。另外，受試者體重略為下降、血壓呈現改善趨勢，推估未來10年的心血管疾病風險也有所降低。

顏佐樺指出，植物性飲食能大幅減少飽和脂肪酸攝取，同時提高單元及多元不飽和脂肪酸比例，有助於降低血液中的壞膽固醇。而膳食纖維能在腸道中結合膽酸，促進膽酸隨糞便排出，肝臟為了補充流失的膽酸，會利用更多膽固醇製造膽酸，進而幫助降低血中膽固醇濃度。

顏佐樺建議，民眾改善血脂可從日常餐桌著手，減少紅肉、加工肉品等飽和脂肪來源，以豆腐、豆干、毛豆等豆類製品取代部分肉類，烹調時選擇橄欖油、芥花油等富含不飽和脂肪酸的植物油，並適量攝取堅果及種子。在三餐主食部分，可換成糙米或其他全穀雜糧，增加蔬菜及豆類攝取。