台灣近年積極推動精準醫療，過去疾病研究多聚焦於基因突變，但基因檢測僅能評估罹病風險，代謝物失衡才是器官出狀況的即時警訊。國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所所長郭呈欽指出，癌細胞會釋放代謝物「琥珀酸」（Succinate），團隊據此開發候選標靶抗體，以期在血液中攔截琥珀酸，阻斷癌症轉移訊號。

研究團隊也正規畫利用臍帶血及新生兒微量血液，結合先進代謝體學技術，建立新生兒「代謝指紋」篩檢平台，期望透過多種代謝物的分析，及早偵測罕見先天性代謝疾病，為早期診斷與治療提供重要依據。

國衛院細胞及系統醫學研究所所長郭呈欽。記者黃義書／攝影

追蹤代謝物 有助評估風險

癌症最棘手之處在於轉移。郭呈欽說，只要癌細胞停留在原位，手術與化療相對容易處理。團隊發現，癌細胞在特定的代謝途徑中酵素活性較低，會製造並釋放大量的琥珀酸，並透過免疫細胞上的SUCNR1受體，「馴服」原本要攻擊腫瘤的巨噬細胞，使其轉而幫助癌細胞進行轉移。

團隊也在肺癌病人血液中觀察到琥珀酸濃度偏高，據此開發出能中和琥珀酸的候選抗體，目前已在動物實驗中顯示可抑制肺癌等腫瘤轉移，並完成人源化（Humanization）改造。他提到，當癌細胞轉移到新器官時，血中琥珀酸濃度會出現變化，顯示追蹤代謝物的起伏，有助於評估轉移風險。

血清驗草酸 協助幼童確診

郭呈欽分享，台大醫院小兒科曾有位幼童，被懷疑罹患罕見先天代謝異常的遺傳性疾病「草酸代謝症」，而過量草酸在體內形成結晶，會破壞肝臟與腎臟。當時缺乏合適檢測工具，醫師請細研所團隊協助建立血清草酸代謝物檢測系統，證實幼童血中草酸濃度異常暴增，為臨床提供確診依據。

此案例說明「基因檢測」與「代謝物檢測」各有不同的臨床價值。基因檢測可協助辨識遺傳變異及潛在疾病風險，而代謝物檢測則能反映細胞與器官當下的代謝狀態及功能變化。當代謝物出現異常時，可能是疾病發生或器官功能受損的早期警訊；若能及早發現代謝異常，便有機會在器官發生不可逆損傷前，透過飲食調整或適當治療及早介入，降低疾病進展的風險。

臍帶血篩檢 及早揪出罕病

因應少子化時代及新生兒健康照護需求，團隊正規畫建立新生兒「代謝指紋」篩檢平台，利用媽媽生產時的臍帶血及新生兒微量血液，透過一次性分析多種代謝物，篩檢多項罕見先天代謝疾病，讓患童能在器官衰竭前提早介入治療。

面對高齡化與慢性疾病的挑戰，郭呈欽期許未來5到10年，細研所的研究成果能真正走出實驗室，成為有助病患早期診斷、疾病治療及組織修復的創新醫療技術。他更鼓勵年輕研究者，「許多重要發現，來自對異常現象的追問；不要只追逐別人已解開的題目，也不要只以論文數量衡量價值。」研究最終的意義，在於「能否增進我們對疾病的理解，並真正為人類健康帶來改變。」