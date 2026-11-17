本報近期報導，全台247家藥局倒閉，恐衝擊偏鄉醫療。衛福部健保署晚間發新聞稿指出，247家藥局係財政部統計的西藥零售點，健保藥局近10年趨勢為不增反漲。藥師公會榮譽理事長黃金舜表示，近期因倒閉潮躍上新聞的台安藥局，就是健保特約藥局，政府別再花力氣美化數據、玩數字遊戲，應勇於面對問題，改善健保調劑費長年未調漲困境，讓藥局可以真正生存下去。

健保署稱，247家藥局倒閉並非指健保特約藥局家數，而是財政部統計西藥零售店家去年減少247家。依健保署統計資料顯示，全國特約藥局家數在過去10年呈現穩定成長的趨勢，健保特約藥局由105年6107家成長為114年7729家，成長27%。偏鄉地區藥局亦由555家成長為621家，成長12％。並強調已從110年3月起調升診所及藥局藥事服務費，比率介在9%至43%之間。

西藥零售店為不接長者慢性病處方箋，僅販售藥師指示用藥及成藥的藥局，如康是美、好市多藥品部門、部分大樹藥局門市等；健保特約藥局則是服務社區長者，提供慢性病處方箋調劑、用藥諮詢等項目。黃金舜指出，政府稱健保藥局不減反增，應提出具體數據，近期倒閉的連鎖藥局台安藥局，即是提供慢性病處方箋的健保藥局，統計顯示健保藥局不減反增，「這不太可能。」

黃金舜指出，社區藥局健保調劑費僅54點，導致許多藥師根本「活不下來」，且許多藥商只願將藥品供給醫院，賣給藥局售價比健保價還貴，偶爾一、二張處方箋如此，藥局也許還能承受，長期下來根本不可能生存，「大家還是要吃飯！」呼籲政府別因壓力而美化數字、玩無意義的數字遊戲，應勇於面對調劑費低廉、藥局藥價差二大困境，才能真正改善藥局生存環境。