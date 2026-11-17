入冬氣溫冷暖交替，不少過敏族群容易出現鼻塞、打噴嚏等不適症狀。中衛今年推出年度限定款「蕨版雪花」口罩，打破過去雪花來自天空的想像，將台灣山林裡的蕨類植物轉化為雪花圖案，結合自然生態與生活用品，也讓民眾透過日常口罩認識台灣特有植物。

中衛行銷經理周令怡表示，往年耶誕節前，中衛都會應景推出雪花圖案口罩，過去雪花設計多取材自天空中的冰晶，今年則希望尋找一種屬於台灣的雪花，因此將目光轉向山林蕨類，讓植物獨特的形態成為設計元素，也希望藉此提高大眾對台灣原生植物的認識。

周令怡表示示，這次設計以雙扇蕨、蘇鐵蕨及台灣原始觀音座蓮三種蕨類為靈感，將葉片分支與對稱結構，結合雪花結晶的形態，發展出三款不同圖案。其中，台灣原始觀音座蓮是台灣特有種，根據台灣野生植物資料庫資料，已被列為「瀕危」物種。外盒也設計成島嶼特有蕨類圖鑑，希望透過設計傳達台灣山林的自然之美及生態保育觀念。

「蕨版雪花」口罩為成人平面款，每盒15片，三款圖案各5片，建議售價235元，即日起透過CSD中衛線上商城及各大電商通路陸續販售。中衛另自11月17日起，在官方臉書舉辦限量雪花禮盒抽獎活動。