近日媒體指全台247家健保藥局掀倒閉潮，衝擊偏鄉病患用藥，引發民眾擔憂。對此，健保署17日表示，報導所稱247家藥局倒閉並非指健保特約藥局家數，而是財政部統計西藥零售店家去年減少247家。事實上，全國特約藥局家數在過去10年呈現穩定成長的趨勢。

依健保署統計資料顯示，全國特約藥局家數在過去10年呈現穩定成長的趨勢，健保特約藥局由2016年6,107家成長為2025年7,729家，成長27%。偏鄉地區藥局亦由555家成長為621家，成長12%。

健保署表示，為反映藥師專業服務及人力投入成本，健保於2021年3月1日挹注21.1億元調升診所及藥局之藥服費，調幅介於9%~43%不等，醫院之門診藥服費則調升10%，以合理反映醫療價值，並維護民眾用藥品質與安全。更自2021年起推動「提升用藥品質之藥事照護計畫」，針對多重用藥患者或有潛在用藥風險者，透過社區藥局藥師專業介入，提供個別化藥事照護，提高用藥安全，協助民眾建立正確用藥觀念。

健保署表示，為了強化供藥韌性，行政院核定「國家藥物韌性整備計畫」（115-118年），總經費240億元，期望透過衛福部跨部會整體性策略與行動方案，全面強化我國藥物自主製造、安全儲備與供應調度體系，以強化關鍵藥品的供應。

健保署表示，至於針對健保支付相關建議，相關專業團體可依循全民健康保險法第41條規定向健保署提案，健保署將循法定流程辦理。