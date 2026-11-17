明天東北季風再增強，北東降雨機率增，且愈晚雨勢愈明顯。中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地高溫仍達25度以上，周四起北東高溫僅18、19度，兩天高溫相差7度，周五有機會迎來今年首波大陸冷氣團，局部低溫下探至12、13度，周日冷空氣減弱後，溫度才會逐步回升，下周一高溫再回升至27、28度。

張承傳說，明（18日）東北季風增強，桃園以北宜蘭、花蓮有局部短暫降雨，且愈晚降雨情況愈明顯，竹苗、台東、恆春半島也有零星降雨，中南部則維持多雲到晴；周四（19日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，新竹以南山區也有局部短暫陣雨。

周五、周六（20、21日）可能受到大陸冷氣團影響，天氣轉為乾冷。周五僅東半部、西半部山區、恆春半島有短暫降雨；周六各地為多雲到晴的好天氣，水氣再減少，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

周日、下周一（22、23日）冷空氣減弱，各地回道多雲到晴的天氣；下周二（24日）鋒面通過，另一波東北季風增強，北部、東北部降雨機率再提高。

溫度部分，明天各地低溫約19至21度，高溫北部、東北部25至27度，下午東北季風增強、加上下雨，溫度轉涼，中南部、台東白天高溫28至31度，直到晚上才轉涼。

周四、周五受到東北季風或大陸冷氣團影響，白天高溫北部、東北部降至18、19度，高屏25度，其他地區20至23度，低溫部分各地普遍偏冷；周六清晨受到大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效益，北東低溫下探14、15度，局部地區低溫甚至下探至12、13度，其他地區16至18度。

周日清晨西半部低溫仍下探14、15度，但白天陽光露面後溫度回升；下周一高溫可回升到27、28度。

另外，張承傳也提醒，周四晚間至周五，3500公尺以上高山有零星降雪的機率。