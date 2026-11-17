近期社區藥局不堪營運壓力紛紛倒閉，引發社會關注。基層藥師協會指出，因物價及人事成本持續上升，基本工資亦連年調升，藥局承擔藥師薪資、勞健保、庫存等成本，導致負擔日益沈重，每張處方箋調劑費卻仍只有54點健保點數，隨高齡化趨勢明顯，許多病人同時至多科別就醫，領有數種至十多種藥物，建議由藥師轉介這類個案至大家醫計畫整合門診，並提供200至300點藥事服務費。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，近期藥局倒閉潮接連躍上新聞版面，立委廖偉翔本月13日邀基層藥師了解困境，她當面提出，慢性病導致高齡病人多重用藥情形廣泛，同時使用5種藥物以上，出現交互作用比率達5成，若使用8種以上藥物，則100%會出現交互作用，建議針對同時在3科別就醫、每日服藥12種以上者，由藥師轉介整合門診，並提供誘因。

許多病人同時領有多種藥物，卻不知部分身體不適，起因於特定藥物副作用，反而以另一種藥物治療該副作用症狀。沈采穎近期一位病人突更換降血脂藥物，她一問之下才發現，對方使用原藥物10多年，導致身體痠痛等副作用，往返復健科、中醫等就醫近十年，直到近期才發現身體痠痛為藥物副作用，「一換藥症狀就好了。」

沈采穎說，為避免這類情況，社區藥師角色應由調劑者轉為基層用藥守門人，針對同時看三科、服用12種以上藥物病人，透過雲端藥歷整合包括保健品、中藥、慢性病用藥等全數盤整，並將病人轉介至大家醫計畫整合門診，提供轉介病人的藥師200至300點藥事服務費作為誘因，除有助減少藥品交互作用，也能降低重複就醫、用藥導致的健保資源浪費，及隱形環境成本。

社區藥局的收入皆來自於藥事服務費54點，藥師實拿約45至50元。沈采穎指出，診所掛號費113年正式取消上限，且醫師診察費每年健保支出約1800至2000億元，藥師調劑費則僅190多億，僅10分之一規模，基層藥事服務費給付更是常年低於醫院，且5年不曾調整，除建議給予藥師前述「多重藥物整合評估費」外，也應檢討藥事服務費給付情況。

廖偉翔於會議中承諾，近期將邀衛福部健保署與基層藥師討論新增轉介多重用藥病人給付的藥事服務費，且不排除以座談會、公聽會方式促進討論，盼徹底解決民眾用藥安全問題。