在經濟部產發署與資策會輔導下，采盟公司攜手元豐新科技公司，於桃機第二航廈導入高階顯示互動服務今天舉辦展示會，展現台灣在高階顯示技術與系統整合服務的創新實力。

資訊工業策進會在新聞稿中表示，台灣顯示產業正朝高附加價值及跨域應用服務發展，透過政策引導與場域實證，協助業者將Micro LED、Mini LED結合電容式觸控及雙面拼接超薄電子紙3大高階顯示技術融合為一體化結構的應用解決方案，驗證高階顯示技術在交通樞紐資訊展示與互動服務應用潛力，作為後續方案優化、商業模式發展及其他交通樞紐導入的參考，促進顯示產業轉型升級。

采盟公司指出，感謝經濟部產業發展署顯示產業軟硬整合與跨域應用拓展計畫資源的支持。桃園國際機場作為國際旅客進出台灣的重要門戶，采盟免稅店導入高階顯示互動服務，透過這次場域實證，顯示科技不再只是單純的畫面呈現設備，而是進一步提升顯示畫面與互動操作的整合能力，發展更具參與感的資訊服務模式。

元豐新科技公司說，本案兼顧資訊傳遞、空間美學與旅客體驗，也能有效提升高人流公共場域的智慧服務應用價值，展現台灣高階顯示技術跨域應用多元可能性。未來將持續推動高階顯示技術延伸至其他商業展示及公共服務場域，提升台灣顯示科技國際能見度，帶動顯示產業由硬體供應走向跨域整合與國際市場發展。