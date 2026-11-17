北市聯醫仁愛院區一般外科主治醫師兼行政中心許文章，結合醫療與法律專業，投入醫療爭議調解多年，累計處理上百件案件，2023至2025年院內爭議案件有83％得以圓滿處理。他說，醫療糾紛不應只聚焦責任歸屬與金錢賠償，更重要的是透過溝通與關懷，讓雙方理解彼此立場。

為表揚長期投入醫療事故關懷與醫療爭議調解、成效卓著的個人與團體，衛生福利部今日舉辦「115年醫療關懷力典範獎」頒獎典禮，共計30位（組）績優夥伴獲獎，包含醫院社工、醫師、法務等第一線人員，以及領導建立關懷文化與制度的管理階層，還有在各地長期投入紛爭解決的專業調委，另有6家機構團體與4家衛生局獲肯定，展現跨專業、院內外協力合作的豐碩成果。

獲得關懷典範獎的許文章表示，過去擔任開刀房主任時，院方鼓勵主管進修，考量自己對法律一直有興趣，也認為醫療糾紛處理需要法律知識，因此選擇攻讀政大法律碩士。完成學業後，他又認為僅有碩士學位，仍不足以完整掌握法律實務，於是進一步準備律師考試，取得律師資格。

許文章說，考取律師資格並不是為了執業，而是希望讓自己的學習更加完整，未來能在醫院醫療糾紛處理上發揮作用。目前雖未以律師身分執業，但多年來持續參與衛生局及法院調解工作，從士林地方法院、台北地方法院到高等法院，都曾協助醫療爭議調解。

許文章表示，他在聯醫體系待了30多年，院內擔任醫療處理小組成員有16年經驗，目前擔任召集人，另外在法院體系經驗10年之久，台北、苗栗衛生局也協助約6年時間，處理上百件爭議案件，統計2023至2025年處理爭議案件，8成3得以在院內圓滿處理。

許文章回憶，曾有一名患者接受脂肪瘤手術後，過了一個月發現腫瘤仍然存在，因而對手術結果感到疑惑，認為腫瘤既然已經開刀，理應完整切除。但從醫療專業來看，較大的脂肪瘤不一定位於皮下，有時可能藏在肌肉層，手術過程也可能受到位置及視野限制，未必能一次完整處理。

經過與家屬充分溝通，並解釋腫瘤位置與手術可能面臨的限制，也讓醫師表達關懷與後續處理意願，最後雙方達成共識，由醫師再次手術取出腫瘤，讓原本可能持續擴大的醫療爭議，轉為透過溝通解決

許文章積極推動院內「無責難文化」及「同儕支持機制」，建立員工關懷的支持網絡，強調爭議事件應是團隊共同面對的課題，近3年對涉事同仁提供關懷服務195人次。當爭議事件發生，他會主動關懷同仁，協助其了解醫院的處理流程，陪伴檢視事件經過及共同面對病家，若案件涉及法律責任或訴訟風險，也提供法律諮詢與建議，降低當事人面對法律程序的不安。

許文章表示，醫療糾紛發生時，病人與家屬往往只看到治療結果，未必了解醫療過程中的專業限制；醫師則可能認為自己已經盡力，雙方因此產生認知落差。此時若能透過具備醫療背景的人員，從專業角度說明病情與治療過程，再結合法律知識協助雙方溝通，就有機會找到彼此都能接受的解決方式。