別以為接受人工關節置換手術後，就能一勞永逸，其實手術只是復原第一步，術後復健、正確用藥、居家照護及輔具運用，都攸關恢復成效。彰基醫學中心骨科部舉辦關節置換病友團體活動，由醫師、藥師、護理師及輔具專業人員傳授照護秘訣，協助病友術後恢復行動力。

彰基骨科部關節重建科主任張櫻霖表示，關節退化及疼痛不僅造成行走困難，也會影響日常生活品質。人工關節置換手術可以有效改善疼痛、提升活動能力，但手術成功不代表照護就此結束，術後如何配合復健、正確服藥，以及做好居家安全措施，都是影響長期恢復的重要關鍵。

在病友團體活動中，骨科醫師謝承穎介紹「正前開式人工髖關節置換術（DAA）」，說明手術治療資訊及術後復原照護重點，讓病友了解手術方式與復健過程，避免因缺乏正確觀念而影響恢復。

術後用藥也是照護重要一環。藥師徐雅玫以「正確用藥好安心」為題，提醒病友務必遵循醫囑服藥，不可自行調整劑量或停藥，如果出現身體不適或用藥疑問，應主動向醫療團隊諮詢，確保用藥安全。

出院後，如何照顧也是病友及家屬關心的課題。出院準備護理師許世欣介紹長期照顧服務及相關支持資源，協助家屬了解可運用的照護服務，減輕照顧負擔；輔具中心個管師楊若梅則分享各類輔具的使用方式，協助病友依照生活需求選擇合適工具，降低居家活動風險，提升生活便利性。

彰基骨科部表示，人工關節置換的目的，不只是解除疼痛，更希望讓病友重新找回行動自由及生活自主性。從手術後復健、用藥管理到返家生活，每個階段都有不同的照護需求。透過跨專業團隊衛教及病友經驗交流，讓病友與家屬掌握正確照護方法，才能讓人工關節發揮更好的效果，真正達到「換得好，更要顧得好」的目標。

彰基醫學中心骨科部舉辦關節置換病友團體活動，彰基輔具中心個管師分享輔具運用知識，協助病友認識適合日常生活需求的輔助工具，提升居家活動的安全性與便利性。圖／彰基提供