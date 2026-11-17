立法院今年8月三讀通過「衛生福利部組織法」修正案，刪除「社會及家庭署」，並依原業務分別成立「兒少及家庭支持署」與「社會發展及長期照顧署」。衛福部長石崇良今日在立法院備詢表示，將以明年兒童節前掛牌的目標努力。行政院長卓榮泰表示，首長遴選會考量人選能否勝任職務。

民進黨立委林月琴今日質詢，問兒家署設置進展，是否可在明年兒童節前掛牌？石崇良表示，衛福部已著手規畫組織編制、人力與廳舍，將朝兒童節掛牌的目標努力。

林月琴表示，目前有20多個兒少團體及專家學者參與連署，希望首任署長能將「兒童權利公約」作為施政核心，具備兒少福利、家庭支持、權利保障及跨部會協調能力。對此，卓榮泰回應，首長遴選會考量人選能否勝任職務、全心投入專業，並與民間團體保持溝通，建立信任與合作關係。

林月琴關心選址問題。石崇良表示，中央研究院園區內有衛福部既有廳舍，優先評估運用現有空間，已向國有財產署洽詢其他地點，將把民眾洽公的便利性納入考量。

林月琴關心衛福部推動「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供每人最多3次心理諮商費補助。她表示，她接到兒少及民間團體反映，部分機構在網站上顯示有名額，電話詢問時已無法預約，有些機構不收未成年人，有的要求家長陪同，倘困擾來自家庭關係，要求家長陪同可能讓孩子難以開口，家長的反對也可能阻礙孩子求助。

石崇良說，方案2024年上路以來，15至18歲使用者約占整體5%，依衛福部觀察，約2成使用者後續銜接精神醫療，有持續需求者可在第2次、第3次諮商期間安排轉介，由健保承接後續服務。

卓榮泰說明，截至今年9月，有3019名未成年青少年接受諮商，政府將檢視如何讓15歲至未滿18歲的青少年實際使用服務，同時在3次補助用完後如何轉介治療或銜接健保，減輕後續就醫負擔，政院正研議精進方案及擴大服務的可能性。