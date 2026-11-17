星宇航空首度進軍大洋洲！星宇航空今天（17日）宣布，台北－雪梨－奧克蘭航線正式開賣，預計2027年3月23日啟航，初期每周飛航4班，5月1日起增為每日一班，首度將航網延伸至南半球。新航線將以A330-900型客機執飛，並透過與澳洲航空（Qantas）的聯航合作，串接澳洲、紐西蘭及斐濟等地航網，進一步拓展南太平洋市場。

星宇航空執行長翟健華表示，大洋洲航線開闢象徵星宇航空全球航網布局邁入新里程碑，雪梨與奧克蘭不僅是南半球重要國際城市，也具備商務、留學及觀光等多元市場需求。未來透過與澳洲航空合作，旅客可從雪梨轉往澳洲各大城市，也能延伸前往紐西蘭南北島及度假勝地斐濟，提供更完整的南太平洋旅遊選擇。

為迎接雙航點開航，星宇航空同步推出COSMILE會員獎勵哩程優惠，2027年3月23日至4月30日期間，搭乘台北－雪梨、台北－奧克蘭航線，每航段加贈5000哩；雪梨－奧克蘭航段則加贈1500哩。此外，持星宇航空玉山聯名卡透過官網或APP購買台灣出發的雪梨或奧克蘭單點來回機票，最高可享3000元優惠。

星宇航空也推出互動網站「星宇CHILL研究所」，介紹紐澳景點及旅遊秘境，並舉辦人氣航點票選活動，參與者有機會抽中台北－雪梨或台北－奧克蘭經濟艙來回機票，活動自即日起至2027年3月16日止。

此外，星宇航空攜手7-ELEVEN推出聯名鮮食「香蒜蝦墨魚麵」，預計11月23日上市，將紐澳旅遊話題延伸至日常生活。

紐西蘭哈比村。圖／星宇航空提供

星宇航空同步推出全新互動網站《星宇CHILL研究所》，有機會抽中大洋洲來回機票圖／星宇航空提供

紐西蘭馬爾堡峽灣。圖／星宇航空提供