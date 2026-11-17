今年西班牙建築大師高第（Antoni Gaudí）逝世100年，超過35萬參觀人次的「高第逝世百年特展」，12月移師台灣，聖家堂原始手繪設計圖、高第個人手記都將展出。

高第作品向來是許多民眾赴西班牙巴塞隆納必赴景點，其代表作包括聖家堂、米拉之家與巴特婁之家。今年更是聖家堂核心主塔「耶穌之塔」竣工的重要歷史時刻，也讓全球掀起高第紀念熱潮。

日本沉浸式數位藝術先鋒NAKED INC.攜手高第基金會（Gaudí Foundation），共同策劃「Gaudí: Back tothe Origins 高第逝世百年特展」，相繼於日本東京、大阪及韓國首爾巡迴展出，累積吸引超過35萬人次觀賞。

展覽以「回到創作原點」為核心，從高第的生命歷程、自然觀察與建築思維出發，結合珍貴歷史手稿、建築模型、互動科技及沉浸式數位藝術，帶領觀眾走進這位建築大師充滿想像力的創作世界。

寬宏藝術今天透過新聞稿表示，展覽獲高第基金會支持，展出多件珍貴歷史文獻與創作資料，包括聖家堂原始手繪設計圖、高第個人手記、親筆信函及創作工具等，讓觀眾得以近距離接觸大師留下的珍貴創作軌跡。

展覽也將結合筆跡心理學相關研究，從文字筆觸、手稿細節及修改痕跡切入，帶領觀眾探索高第的思考方式與創作世界。展覽也將透過高精度3D重建、數位模擬與互動裝置，重現高第曾運用繩索、沙袋與重力原理探索建築結構的實驗。

「Gaudí: Back to the Origins 高第逝世百年特展」將於12月23日至2027年4月6日在國立台灣科學教育館展出。