氣象署今天表示，明天東北季風開始增強，下半天起降雨愈晚愈明顯，20、21日偏乾冷，中部以北平地低溫約攝氏14、15度，局部地區下探至12度；19日晚至20日3500公尺以上高山有望飄雪。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天下半天東北季風開始增強，降雨愈晚愈明顯，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東、恆春半島為零星短暫雨；各地低溫約19至21度，上半天高溫約25至27度，下半天開始轉涼。

張承傳指出，這波東北季風預計持續影響至21日，水氣由濕轉乾，19日桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹以南山區有局部短暫雨，20、21日以東半部地區、恆春半島局部短暫雨為主，其中20日在西半部山區也有局部降雨。

張承傳表示，由於這波東北季風冷空氣偏強，20、21日強度有機會達大陸冷氣團等級，中部以北清晨平地低溫約14、15度，局部空曠地區或近山區平地可能降至12、13度，其他地區16至18度；高溫部分，北部、東北部白天約18、19度，其他地區20至23度。

張承傳說，22日東北季風或大陸冷氣團減弱，天氣穩定，迎風面東半部及恆春半島偶有零星降雨；清晨仍然偏冷，白天起氣溫逐漸回升，23日各地高溫約27、28度；不過24日又一波鋒面通過及東北季風增強，迎風面轉涼有雨。

張承傳提醒，19日晚間起至20日若水氣及溫度能配合，全台3500公尺以上高山有零星降雪的機會。